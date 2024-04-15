Полтавщиною скоро курсуватиме четверта інклюзивна електричка

Вісім вагонів приміського поїзда відповідають усім вимогам безбар’єрності, запевняють в облвійськадміністрації
Полтавщиною незабаром курсуватиме четвертий інклюзивний приміський електропоїзд, його зараз готують до виходу на маршрут. Про це сповістив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Капітальний ремонт електропоїзда тривав три місяці. Нині вісім вагонів відповідають усім вимогам безбар’єрності — облаштовані пандуси, місця для людей на колісних кріслах, вбиральні. Також є вмонтовані USB-зарядки, тримачі для велосипедів і сповивальні столики.
Поліпшилися й умови праці для локомотивних бригад. Поїзд обладнаний камерами спостереження, обдувом вікон, системами освітлення, а в кабіні машиніста встановили кондиціонер, мікрохвильовку й холодильник.
Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук. А у 2023 році на Полтавщині запустили нову електричку до Кременчука — №7006 Кременчук — Полтава-Південна.
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