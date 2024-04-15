Полтавщиною скоро курсуватиме четверта інклюзивна електричка

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Полтавщиною незабаром курсуватиме четвертий інклюзивний приміський електропоїзд, його зараз готують до виходу на маршрут. Про це сповістив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.