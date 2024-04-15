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З 8 по 14 квітня у Кременчуці народилося втричі більше хлопчиків, аніж дівчаток

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 212

 

Загалом протягом минулого тижня у місті на світ з'явився 31 малюк

З 8 по 14 квітня у Кременчуці народився 31 малюк — 23 хлопчики та 8 дівчаток. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 25 дітей (19 хлопчиків та 6 дівчаток).

У пологому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» на світ з’явилося 6 немовлят (4 хлопчиків та 2 дівчинки).

Нагадаємо, у перинатальному центрі Кременчука з’явилася відкрита реанімаційна система.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Ксенія Пинзеник
Теги: новонароджені діти немовля перинатальний центр лікарня Правобережна пологове відділення
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