З 8 по 14 квітня у Кременчуці народилося втричі більше хлопчиків, аніж дівчаток

З 8 по 14 квітня у Кременчуці народився 31 малюк — 23 хлопчики та 8 дівчаток. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 25 дітей (19 хлопчиків та 6 дівчаток).
У пологому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» на світ з’явилося 6 немовлят (4 хлопчиків та 2 дівчинки).
Нагадаємо, у перинатальному центрі Кременчука з’явилася відкрита реанімаційна система.
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