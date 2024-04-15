15 квітня «замінували» старий корпус Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії (додано)

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15 квітня стало відомо про замінування старого корпусу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка (колишній педколедж). Про це поінформувала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Правоохоронці працюють на місці події.

Додано о 11.48:

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, навчальний заклад вже перевірили, вибухівки не знайшли.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей.

На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. А в січні «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».



