«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Вячеслав Бургардт

11 квітня 2024 року під час бойових дій у районі селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області загинув військовий ЗСУ з Кременчуччини Вячеслав Бургардт.
— Він боровся за нашу волю, за спокійні ночі наших дітей, за свою рідну землю… Честь і шана Герою України🇺🇦! Вічна та світла пам’ять. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, нехай добрий та світлий спомин стане сильнішим за смерть та назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто знав Вячеслава, — йдеться у повідомленні Козельщинської громади.
Інформацію щодо прощання повідомимо пізніше.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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