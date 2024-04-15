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Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як кременчужанам вберегти здоров'я

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 121

 

На людей може чекати головний біль та безсоння

Сьогодні, 15 квітня, Землю накриє чергова магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

 

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

До кінця місяця активних спалахів на Сонці не буде, тож на самопочутті людей це ніяк не відобразиться.

Що варто робити, щоб не піддатися впливу магнітних бур на здоров'я?

Для того, аби мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров’я, варто виконувати наступні рекомендації:

  • відмова від деяких напоїв. У цей період краще відмовитися від вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Їх варто замінити зеленим або трав’яним чаєм;
  • стабільний графік сну. Рекомендовано лягати спати в один і той же час, а також забезпечити стабільний 7-годинний сон;
  • контрастний душ. Можна почати приймати перед сном контрастний душ;
  • прогулянки на свіжому повітрі. Медики радять більше часу знаходитись на свіжому повітрі, а також регулярно провітрювати кімнату;
  • активні прогулянки. Рекомендовано гуляти пішки мінімум 30 хвилин на день. 
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Магнітні бурі у квітні: коли кременчужанам чекати погіршення самопочуття


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: radiotrek.rv.ua
Теги: магнітні бурі здоров'я
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