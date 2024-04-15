Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як кременчужанам вберегти здоров'я

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 121

На людей може чекати головний біль та безсоння

Сьогодні, 15 квітня, Землю накриє чергова магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

До кінця місяця активних спалахів на Сонці не буде, тож на самопочутті людей це ніяк не відобразиться.

Що варто робити, щоб не піддатися впливу магнітних бур на здоров'я?

Для того, аби мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров’я, варто виконувати наступні рекомендації: