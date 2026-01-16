ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Освіта

Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 241

 

Рішення ухвалено на виконання вимог законодавства щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, які заборонено проносити та використовувати в школах. Рішення ухвалили з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. 

До забороненого переліку увійшли, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя, а також її імітації—макети, муляжі, іграшки та пристрої. Також заборонені боєприпаси, вибухові й піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери та спецзасоби.

Окрім цього, у школах не можна перебувати з інструментами, зокрема молотками, викрутками, дрилями, пилами та газовими пальниками, а також із легкозаймистими речовинами. Заборона поширюється і на наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюну без згоряння, а також енергетичні напої.

Водночас обмеження не стосуються предметів, які використовують у навчальному процесі, господарській діяльності закладу, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів—за умови контролю відповідальних осіб.

Раніше ми писали: правоохоронці розслідують справу про завдання тілесних ушкоджень неповнолітньому на території одного з навчальних закладів Кременчука.


Автор: Катерина Животовська
Теги: школи МОН заборона
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

