Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах

Рішення ухвалено на виконання вимог законодавства щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти
Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, які заборонено проносити та використовувати в школах. Рішення ухвалили з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
До забороненого переліку увійшли, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя, а також її імітації—макети, муляжі, іграшки та пристрої. Також заборонені боєприпаси, вибухові й піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери та спецзасоби.
Окрім цього, у школах не можна перебувати з інструментами, зокрема молотками, викрутками, дрилями, пилами та газовими пальниками, а також із легкозаймистими речовинами. Заборона поширюється і на наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюну без згоряння, а також енергетичні напої.
Водночас обмеження не стосуються предметів, які використовують у навчальному процесі, господарській діяльності закладу, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів—за умови контролю відповідальних осіб.
