Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує розбирати тендер на капремонт школи у Лохвиці

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує аналізувати тендер на капітальний ремонт однієї з лохвицьких шкіл. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Податківці рекомендували замовнику звернути увагу на цінову політику закупівель. Спеціалісти проаналізували кілька товарів для проведення ремонту та помітили можливі ризики.

Зокрема, спеціалісти виявили, що майже усі матеріали закуповують через компанію-посередника, і таким чином відбувається збільшення ціни. Наприклад, посередник купує касету для утеплення за 752 грн, а для ремонту школи продає за 1350. Так само і з профілем: купує по 53 грн, а продає за 95. Націнка майже в два рази.

Наступного засідання продовжимо розгляд питання разом із Лохвицькою громадою. Цього року реалізацію проєкту вона планує продовжити, тож потрібно врахувати всі зауваження фахівців і використовувати місцеві кошти прозоро і раціонально, — додає Пронін.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуці, закупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.