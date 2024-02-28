Для педагогів Полтавщини проведуть навчання із військової підготовки

На Полтавщині для вчителів предмету «Захист України» проводитимуть навчання з військової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Навчатимуть педагогів представники 3-ї окремої штурмової бригади та громадського об'єднання «Херсонська спарта».
Перший пробний курс цього навчання уже пройшли вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Навчання включає шість напрямів — тактична медицина, робота БпЛА, володіння зброєю, вогнева підготовка, топографія та мінно-вибухова робота.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року Полтавська область отримала державну субвенцію у розмірі понад 88 мільйоні гривень. Усі ці кошти спрямують на покращення навчання предмета «Захист України» у школах області.
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