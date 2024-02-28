Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Полтавщина

Для педагогів Полтавщини проведуть навчання із військової підготовки

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 77

 

Військові та волонтери навчатимуть всителів предмету «Захист України»

На Полтавщині для вчителів предмету «Захист України» проводитимуть навчання з військової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Навчатимуть педагогів представники 3-ї окремої штурмової бригади та громадського об'єднання «Херсонська спарта».

 

Перший пробний курс цього навчання уже пройшли вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Навчання включає шість напрямів — тактична медицина, робота БпЛА, володіння зброєю, вогнева підготовка, топографія та мінно-вибухова робота.

В умовах війни такі знання життєво необхідні нашим дітям, адже це не просто навички, а безпека кожного. Разом до перемоги. Слава Україні! — пише Пронін.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Полтавська область отримала державну субвенцію у розмірі понад 88 мільйоні гривень. Усі ці кошти спрямують на покращення навчання предмета «Захист України» у школах області.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина освіта навчання військова підготовка педагоги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх