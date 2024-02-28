Для педагогів Полтавщини проведуть навчання із військової підготовки

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 77

На Полтавщині для вчителів предмету «Захист України» проводитимуть навчання з військової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Навчатимуть педагогів представники 3-ї окремої штурмової бригади та громадського об'єднання «Херсонська спарта».

Перший пробний курс цього навчання уже пройшли вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Навчання включає шість напрямів — тактична медицина, робота БпЛА, володіння зброєю, вогнева підготовка, топографія та мінно-вибухова робота.

В умовах війни такі знання життєво необхідні нашим дітям, адже це не просто навички, а безпека кожного. Разом до перемоги. Слава Україні! — пише Пронін.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Полтавська область отримала державну субвенцію у розмірі понад 88 мільйоні гривень. Усі ці кошти спрямують на покращення навчання предмета «Захист України» у школах області.