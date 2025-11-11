{user_fullname}
Бізнес/Робота, Гроші, Полтавщина

Цьогоріч ФОПи сплатили єдиного податку на 10% більше, ніж торік: який приріст на Полтавщині та у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 66 Коментарів: 1

  

Полтавська область входить у четвірку регіонів з найвищим приростом сплати єдиного податку в Україні, а Кременчук — серед рекордсменів

Понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці (ФОП) за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів. Уся ця сума (44,18 млрд грн) надійшла до місцевих бюджетів. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни — у 2021 році. Про це повідомив Опендатабот.

 

Попри зростання сплат, кількість ФОПів в Україні практично не змінилася — лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком. Наразі ФОПи вже сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік. Найбільші єдиного податку надійшло у першому кварталі — 15,77 млрд грн. У другому кварталі ФОПи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому — 14,71 млрд грн. 

Головні платники єдиного податку

Найбільшим платником податку залишається Київ: столичні підприємці перерахували до міського бюджету 9,75 млрд грн (22% усіх сплат цього податку).

На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%).

Замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

 

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області (+15%), а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по 13%.

Щодо Кременчука, то приріст сплати єдиного податку за 9 місяців у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 20,8%!

Оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є досить значною.

Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що міський бюджет Кременчука по власних доходах за 9 місяців 2025 року виконаний лише на 81%. Проте, по надходженнях від єдиного податку виконання складає 98,7%. У порівнянні з минулим роком фактичні надходження зросли на 20,8% — до міського бюджету сплачено 314 млн грн єдиного податку, що становить 15,3% від власних надходжень бюджету громади. Ставки єдиного податку для окремих категорій платників у Кременчуці були збільшені рішенням міської ради 5 липня 2024 року. Це і призвело до рекордного зростання цьогорічних надходжень від цього податку.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: єдиний податок ФОП міський бюджет Кременчук Полтавщина
Коментарі: 1

1 540
evil:
Сьогодні, 12:27

Трохи смішно. За здобуток видають фікцію. Все місто та область в курсі завдяки яким самим ФОПам. Всі скупляються в великій торгівельній мережі де завжди на касі два чеки. Завжди від різних ФОП.


0 0

