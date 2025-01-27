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ДТЕК планує до жовтня завершити підготовку до будівництва Полтавської вітрової електростанції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 320

 У рамках проєкту компанія створює інвестиційний консорціум із залученням фінансових та експертних партнерів

Проєкт Полтавської вітрової електростанції виводиться на стадію ready to build (RTB) — повної готовності до початку будівництва. Очікується, що цей етап буде завершено до жовтня 2025 року. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

«Це буде ready to build приблизно до жовтня. Зараз ми зустрічаємося з фінансовими партнерами і компаніями. Наша мета — на наступному ВЕФ в Давосі зробити announcement проєкту Полтавської ВЕС», — сказав Максим Тімченко в коментарі.

За його словами, потужність Полтавської ВЕС становитиме 650 МВт.

«Це буде великий проєкт, тому нам, звісно, треба зробити консорціум. І фінансистів, і експертів-партнерів. Так що ми дуже швидко рухаємося», — зазначив СЕО ДТЕК.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: shutterstock.com
Теги: ДТЕК вітрова електростанція енергетика
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