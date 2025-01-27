ДТЕК планує до жовтня завершити підготовку до будівництва Полтавської вітрової електростанції

У рамках проєкту компанія створює інвестиційний консорціум із залученням фінансових та експертних партнерів
Проєкт Полтавської вітрової електростанції виводиться на стадію ready to build (RTB) — повної готовності до початку будівництва. Очікується, що цей етап буде завершено до жовтня 2025 року. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.
За його словами, потужність Полтавської ВЕС становитиме 650 МВт.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.
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