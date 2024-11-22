На Полтавщині намолотили 4,2 млн тонн зерна – область у трійці лідерів

В області дбають і про майбутній урожай – аграрії одними з перших в Україні завершили посів озимих культур
Аграрії Полтавщини завершили збір урожаю. Попри воєнні виклики та складні погодні умови вони стійко й сумлінно дбають про продовольчу безпеку. В області намолотили 4,2 млн млн тонн зерна — Полтавщина у трійці лідерів.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його інформацією в області зібрали:
Також заготували понад 1 млн тонн цукрового буряку, з якого виготовили вже 166 тисяч тонн цукру. Заводи продовжують роботу.
В області дбають і про майбутній урожай — аграрії одними з перших в Україні завершили посів озимих культур.
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