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На Полтавщині намолотили 4,2 млн тонн зерна – область у трійці лідерів

Вчора, 16:17 Переглядів: 173

  

В області дбають і про майбутній урожай – аграрії одними з перших в Україні завершили посів озимих культур

Аграрії Полтавщини завершили збір урожаю. Попри воєнні виклики та складні погодні умови вони стійко й сумлінно дбають про продовольчу безпеку. В області намолотили 4,2 млн млн тонн зерна — Полтавщина у трійці лідерів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його інформацією в області зібрали:

  • ранніх зернових — 1,5 млн тонн;
  • кукурудзи — 2,6 млн тонн;
  • соняшнику — 1 млн тонн;
  • сої — близько 0,5 млн тонн.

 

Також заготували понад 1 млн тонн цукрового буряку, з якого виготовили вже 166 тисяч тонн цукру. Заводи продовжують роботу.

В області дбають і про майбутній урожай — аграрії одними з перших в Україні завершили посів озимих культур.

— Вдячні нашим невтомним аграріям. Кожному і кожній. Урожай Полтавщини — у надійних руках, — написав Філіп Пронін.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Філіп Пронін Полтавська ОВА аграрії врожай зернові
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