У Кременчуці планують збудувати мечеть

Вчора, 15:48 Переглядів: 518

Депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин відправила на розгляд сесії міської ради проєкт про «Про початок роботи по розробці детального плану території на вулиці Сержанта Мельничука 50/1» — там мусульмани планують збудувати мечеть. Про це стало відомо під час комісії 22 листопада.

З такою ініціативою до міськради звернулось Духовне управління мусульман України.

За словами начальниці управління містобудування та архітектури Олександри Волощенко, містобудівна документація відповідає відповідним вимогам.

Додамо, що у Генеральному плані міста, зокрема, змінили призначення земельної ділянки на вулиці Сержанта Мельничука, де була садибна забудова, на будівництво та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. З 2018 року там працює мечеть — культова споруда в ісламі.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про життя мусульманської громади у Кременчуці.