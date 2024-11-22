У Кременчуці попрощаються з бійцем Євгенієм Устенком

Вчора, 16:49 Переглядів: 902

У понеділок, 25 листопада, у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Євгенієм Устенком. Воїн загинув цьогоріч 19 листопада під час оборони України. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Як проходитиме прощання:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.