У Кременчуці попрощаються з бійцем Євгенієм Устенком

У понеділок, 25 листопада, у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Євгенієм Устенком. Воїн загинув цьогоріч 19 листопада під час оборони України. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Як проходитиме прощання:
— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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