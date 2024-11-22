У Гадячі планують встановити пам’ятник Олені Пчілці: триває збір коштів

Вчора, 17:27 Переглядів: 442 Коментарів: 1

Проєкт ініціювала редакція медіа «Рідний край. Газета Гадяцького земства», яку свого часу редагувала Олена Пчілка за підтримки відділу культури і туризму Гадяцької міської ради Полтавської області

«Ольга Драгоманова-Косач видавала часописи й газети українською мовою, яку Російська імперія забороняла. Вона власним коштом друкувала пресу в роки Української народної республіки, коли державність і національна свідомість були дуже крихкими. Це проєкт не просто про вшанування пам’яті, а й про створення живого простору, де постать Олени Пчілки постане поза стереотипами комуністичної пропаганди та стане осередком для формування спільнот», — зазначають ініціатори проєкту.

Просвітницький проєкт зі збору коштів має на меті вшанувати внесок Олени Пчілки у справу українського національного відродження.

Першими свої внески зробили захисники України від росіян-воїни ЗСУ.

На жаль, у Гадячі, де народилася Олена Пчілка, досі немає пам’ятника на її честь. Встановити пам’ятник планують поруч із будівлею редакції, де працювала письменниця і публіцистка.

Збір на 2,5 мільйона гривень триватиме 100 днів. Протягом цього часу медіаініціатори публікуватимуть подкасти, відео та статті, аби підкреслити значення творчої спадщини Олени Пчілки. Зібрані кошти витратять на створення концепції скульптури, конкурс ескізів, гонорари митцям, виготовлення та встановлення монумента, будівельні матеріали й просвітницьку діяльність.

Підтримати проєкт можна за посиланням.

Як повідомляє Український інститут національної памяті, Олена Пчілка (справжнє ім’я — Ольга Петрівна Косач, у дівоцтві Драгоманова), письменниця, перекладачка, громадська діячка, фольклорист, етнограф народилася у Гадячі на Полтавщині. Була справжньою українською націоналісткою — послідовною й непримиренною. Олена Пчілка у своїй педагогічній, літературній і громадській боротьбі за Україну намагалася витворити новий світогляд, зрощений на національній ідеї. Авторка багатьох оповідань, що змальовували життя та прагнення тогочасної української інтелігенції. З нею пов’язують привнесення в українську літературу нового типу жінок: вольових, сміливих, героїчних дівчат-патріоток.

Редактор і видавець журналу «Рідний край» (1906-1914) із дитячим додатком «Молода Україна» (перше періодичне видання для дітей у Наддніпрянській Україні), також редагувала видання «Рідний край. Газета Гадяцького земства» (1917-1919). Організувала аматорський дитячий театр, писала п’єси. Соціалістичні, комуністичні ідеї, які пропагували російські більшовики, вважала утопією, натомість була переконана, що основою суспільних змін в Україні мали стати українська культура та освіта.

У 1920-му спецслужби ленінської Росії заарештували Олену Пчілку за «контрреволюційні» виступи. Після звільнення виїхала в Могилів-Подільський, а від 1924-го мешкала в Києві. Працювала в комісіях Всеукраїнської академії наук, із 1925-го — член-кореспондент ВУАН. Спілкувалася виключно українською мовою. Мати поетеси Лесі Українки.