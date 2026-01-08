«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на 8 січня

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області сьогодні, 8 січня, з 09.30 і до кінця дня буде застосовано графік погодинних відключень в обсязі 1,5 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

