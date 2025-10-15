На Полтавщині очікуються заморозки — синоптики

Вночі та вранці 16 жовтня очікується до –3° у повітрі
Синоптики попереджають про заморозки на території Полтавщини вночі та вранці 16 жовтня. Температура повітря знизиться до 0–3° морозу. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
У регіоні оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).
Помаранчевий (ІІ рівень) небезпеки означає, що погіршення погоди може бути небезпечним для окремих видів діяльності чи територій. Можливі порушення в енергопостачанні, русі транспорту, пошкодження врожаю або насаджень.
Нагадаємо, Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджав про заморозки на поверхні ґрунту в нічні та ранкові години 14–15 жовтня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.