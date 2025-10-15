ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов'язок
Полтавщина

На Полтавщині очікуються заморозки — синоптики

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 188 Коментарів: 1

Вночі та вранці 16 жовтня очікується до –3° у повітрі

Синоптики попереджають про заморозки на території Полтавщини вночі та вранці 16 жовтня. Температура повітря знизиться до 0–3° морозу. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У регіоні оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Помаранчевий (ІІ рівень) небезпеки означає, що погіршення погоди може бути небезпечним для окремих видів діяльності чи територій. Можливі порушення в енергопостачанні, русі транспорту, пошкодження врожаю або насаджень.

Нагадаємо, Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджав про заморозки на поверхні ґрунту в нічні та ранкові години 14–15 жовтня.


Автор: Телеграф
Теги: заморозки
Коментарі: 1

1 698
Andron777:
Сьогодні, 17:53

А опалення ніхто ще не збирається включати?smirk


0 0

