На Полтавщині очікуються заморозки — синоптики

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 188 Коментарів: 1

Вночі та вранці 16 жовтня очікується до –3° у повітрі

Синоптики попереджають про заморозки на території Полтавщини вночі та вранці 16 жовтня. Температура повітря знизиться до 0–3° морозу. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У регіоні оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Помаранчевий (ІІ рівень) небезпеки означає, що погіршення погоди може бути небезпечним для окремих видів діяльності чи територій. Можливі порушення в енергопостачанні, русі транспорту, пошкодження врожаю або насаджень.