Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Військового з Полтавщини відзначили нагородою за виденення побратимів з-під обстрілу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 19

 

Вручили захиснику Пам’ятний знак Міністерства оборони України «За воїнську доблесть» у шпиталі, де той перебуває на лікуванні

Старший солдат із Миргородського району Володимир із позивним «Бабай» отримав поранення на Харківщині, коли виводив побратимів з-під удару дрона. За виявлену мужність Міністерство оборони нагородило його Пам’ятним знаком «За воїнську доблесть». Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру територіального комплектування та соціальної підтримки.

Нині захисник перебуває на лікуванні в шпиталі. Там йому командир і вручив пам’ятний знак.

Як їздив додому на Полтавщину, бувало, чув: «Чому молодий, здоровий без черги в банк? Чому це по УБД не платять у маршрутках?» Сам я завжди сплачую. У Харкові більше розуміння бачу в людей. Це і зрозуміло — прифронтове місто, — ділиться військовослужбовець.

«Бабай» служить у 16-му мотопіхотному батальйоні 58 бригади, який тримає позиції на кордоні з рф. Після їхнього прибуття ворога вдалося відтіснити вглиб.

Спроби прориву — кожен день на різних позиціях, по рації ж чуєш: то там спроба, то там. Але ми не пускаємо. Наші дронщики перехоплюють ці групи, працюють АГСники, — розповідає він.

Військовий командує групою на позиціях, де іноді доводиться залишатися по 12–14 діб. Воду, їжу, боєкомплект носять пішки по кілька кілометрів — техніка не проходить через загрозу з боку ворожих дронів.

Під час ротації «Бабай» вів розрахунок АГС до евакопункту. Саме тоді стався удар дрона-камікадзе. Усі вижили, але Володимир дістав поранення. Дістатися «еваку» було непросто — дорогою почався мінометний обстріл, а в машину летів ще один FPV-дрон. Водій маневрував, а інший боєць збив дрон з дробовика.

Слава богу, усі живі. Мене трохи поцарапало, — каже він. — Жити буду.

До війни Володимир працював в охороні на газовому об’єкті. Мав досвід строкової та контрактної служби, працював водієм заправника літаків.

Із 2023 року чоловік встиг повоювати на Донбасі: Українка, Новомайорське. Але говорить: навіть там стільки російських дронів не бачив, скільки їх летить нині на Харківському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно президент вручив «Золоту Зірку» Герою України з Полтавщини Івану Козіну.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: вйна нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх