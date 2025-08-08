Військового з Полтавщини відзначили нагородою за виденення побратимів з-під обстрілу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 19

Вручили захиснику Пам’ятний знак Міністерства оборони України «За воїнську доблесть» у шпиталі, де той перебуває на лікуванні

Старший солдат із Миргородського району Володимир із позивним «Бабай» отримав поранення на Харківщині, коли виводив побратимів з-під удару дрона. За виявлену мужність Міністерство оборони нагородило його Пам’ятним знаком «За воїнську доблесть». Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру територіального комплектування та соціальної підтримки.

Нині захисник перебуває на лікуванні в шпиталі. Там йому командир і вручив пам’ятний знак.

Як їздив додому на Полтавщину, бувало, чув: «Чому молодий, здоровий без черги в банк? Чому це по УБД не платять у маршрутках?» Сам я завжди сплачую. У Харкові більше розуміння бачу в людей. Це і зрозуміло — прифронтове місто, — ділиться військовослужбовець.

«Бабай» служить у 16-му мотопіхотному батальйоні 58 бригади, який тримає позиції на кордоні з рф. Після їхнього прибуття ворога вдалося відтіснити вглиб.

Спроби прориву — кожен день на різних позиціях, по рації ж чуєш: то там спроба, то там. Але ми не пускаємо. Наші дронщики перехоплюють ці групи, працюють АГСники, — розповідає він.

Військовий командує групою на позиціях, де іноді доводиться залишатися по 12–14 діб. Воду, їжу, боєкомплект носять пішки по кілька кілометрів — техніка не проходить через загрозу з боку ворожих дронів.

Під час ротації «Бабай» вів розрахунок АГС до евакопункту. Саме тоді стався удар дрона-камікадзе. Усі вижили, але Володимир дістав поранення. Дістатися «еваку» було непросто — дорогою почався мінометний обстріл, а в машину летів ще один FPV-дрон. Водій маневрував, а інший боєць збив дрон з дробовика.

Слава богу, усі живі. Мене трохи поцарапало, — каже він. — Жити буду.

До війни Володимир працював в охороні на газовому об’єкті. Мав досвід строкової та контрактної служби, працював водієм заправника літаків.

Із 2023 року чоловік встиг повоювати на Донбасі: Українка, Новомайорське. Але говорить: навіть там стільки російських дронів не бачив, скільки їх летить нині на Харківському напрямку.

