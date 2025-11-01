На Миргородщині судитимуть 18-річного юнака, який у вересні вкрав автівку

Юнакові може загрожувати від 3 до 5 років ув'язнення

На Полтавщині перед судом постане 18-річний юнак, який у вересні у селі Сагайдак на Миргородщині вкрав автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що до поліції звернувся місцевий житель та заявив про зникнення з двору автомобіля ВАЗ — він залишив його відчиненим біля будинку.

Правоохоронці упродовж години розшукали автівку та встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Миргородського району.

Слідчі зібрали докази та направили до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Обвинуваченому може загродїжувати покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що весною у Миргородському районі правоохоронці повідомили про підозру 19-річному місцевому мешканцю, який викрав автомобіль ВАЗ-2110.