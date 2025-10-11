У Світловодську чоловік за день скоїв два грабежі, а потім сам здався поліції: відео

У Світловодську за один день чоловік скоїв два грабежі, а згодом сам з’явився до поліції з повинною. Про це повідомила ГО «Стаття 5».
Перший випадок стався на алеї спуску від пансіонату «Славутич» до Набережної. Зловмисник напав на перехожу та викрав у неї телефон і особисті речі.
Того ж дня він вчинив ще один напад — цього разу біля магазину АТБ у мікрорайоні Спецбуд.
Згодом чоловік самостійно прийшов до правоохоронців і зізнався у скоєному. Його особу встановлено. Наразі тривають слідчі дії.
