У Світловодську чоловік за день скоїв два грабежі, а потім сам здався поліції: відео

Спершу він пограбував перехожу, потім — напав біля магазину

У Світловодську за один день чоловік скоїв два грабежі, а згодом сам з’явився до поліції з повинною. Про це повідомила ГО «Стаття 5».

Перший випадок стався на алеї спуску від пансіонату «Славутич» до Набережної. Зловмисник напав на перехожу та викрав у неї телефон і особисті речі.

Того ж дня він вчинив ще один напад — цього разу біля магазину АТБ у мікрорайоні Спецбуд.

Згодом чоловік самостійно прийшов до правоохоронців і зізнався у скоєному. Його особу встановлено. Наразі тривають слідчі дії.

