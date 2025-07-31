Справу щодо трьох чоловіків, які у травні напали на військових ТЦК у Кременчуці, скерували до суду

Кременчуцька прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців, які цьогоріч у травні напали на військовослужбовців Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Відомо, що інцидент стався у травні цього року, коли представники центру комплектування перевіряли документи у військовозобов’язаного. За даними слідства, чоловіки напали на військових після словесного конфлікту. Вони застосували щодо службовців фізичну силу, розпилили газовий балончик, а телескопічною палицею пошкодили автомобіль.
Обвинувачених судитимуть за хуліганство із застосуванням холодної зброї та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Наприкінці травня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці жінка кинула камінь у машину ТЦК та СП: її затримали правоохоронці.
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