Що почитати у відпустці? Добірка романтичної прози від книжкової блогерки Марини Куркач

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 142

Ребекка Сірл «За п’ять років»

Денні Кохан вірить, що жити потрібно, керуючись числами. З самого дитинства жінка мріє стати корпоративним юристом і звикла працювати не покладаючи рук, впевнено наближаючись до своєї мети. Вона зробить все і навіть більше для того, щоб отримати посаду юриста у «Вахтелл» — компанії, в якій працюють найкращі юристи Нью-Йорка. І ось настає її ідеальний день — вона успішно проходить співбесіду, отримує роботу мрії. А ввечері у ресторані коханий публічно й вишукано нарешті їй освідчується. Денні засинає щасливою, однак прокидається в незнайомій квартирі поряд з незнайомим чоловіком з зовсім іншою обручкою на пальці… Сьогодні теж саме число, от тільки за п’ять років. Вона опинилася у майбутньому? Чому воно відрізняється від того, яке вона так ретельно планувала? Що сталося з нею в минулому? Нічого не сталося, це був лише сон. Але дуже скоро у реальному житті починає відбуватися те, що вона побачила уві сні…

Коллін Гувер «Шкодуючи за тобою»

У центрі сюжету історія життя Морґан Грант і її шістнадцятирічної доньки Клари. На перший погляд, життя Морґан виглядає бездоганно, у неї чудова сім’я. Однак останнім часом їй не вдається знайти спільну мову з донькою. Клара вважає маму занадто передбачуваною та дослухається до порад улюбленої тітки Дженні. Щодня спілкування матері і доньки перетворюється на протистояння, в якому вони раптом втратять тих, кого люблять. Їхній світ розсипається на друзки, коли в автомобільній аварії гинуть двоє рідних для них людей. Трагедія, сповнена таємниць, образ і несправедливості, здається, за лічені дні здатна зруйнувати стосунки Морґан і Клари. Вони з усіх сил намагаються впоратися з горем, але проживаючи втрату, ще більше завдають болю одна одній. У марних спробах зберегти життя, що залишилося для них в минулому, жінки остаточно віддаляються одна від одної. Та чи зможуть вони бути чесними для того, щоб зблизитися знову?

Кайлі Скотт «Останні дні Лайли Гудлак»

Вечірка на честь дня народження найкращої подруги для Лайли завершуються досить дивно. Поспішаючи додому, Лайла випадково рятує життя незнайомій жінці, яка як і вона, могла опинитися під колесами автомобіля, який мчав на них з шаленою швидкістю. Врятованою жінкою виявляється Добра Відьма Віллоу — жінка, яка передбачає майбутнє. У вдячність відьма озвучує Лайлі п’ять передбачень, і якщо в деякі з них, м’яко кажучи, складно повірити, то дата ймовірної смерті справді лякає жінку. Звісно, що ігнорувати пророцтва — найкраще для неї рішення, але перше з них справджується в цей же вечір. А потім ще й інші наступного дня. Остаточним доказом того, що відьма сказала правду стає знайомство Лайли з Алістером Ленноксом, незаконнонародженим сином британського короля і за словами відьми, для Лайли він «той самий». Отже, їй залишилося жити до наступної неділі і здається, зараз — той час, коли потрібно вирішити, як саме вона проживе останні дні…

Аньєс Мартен-Люган «Щастя в моїх руках»

Після завершення навчання Іриса подавала заявку до кравецької школи. Але батьки дівчини зробили все для того, щоб її мрія — шити одяг, ніколи не втілилися у життя, адже вони вважали, що у доньки має бути пристойніший фах. Іриса могла ніколи не дізнатися правди й продовжувати жити геть не своїм життям, в якому щоденна рутинна та сімейне життя, не залишили їй жодної втіхи. Крізь сумніви, страхи та образу на батьків, жінка дозволяє собі лише одну відчайдушну спробу наблизитися до своєї мрії — поїхати на навчання до Парижа. Нове життя, нові знайомства та чудова можливість навчатися улюбленої справи у кращих з кращих. Упродовж шести місяців Іриса займатиметься тим, що любить понад усе. Та чи зможе талановита кравчиня подолати невпевненість у власних силах? Чи вдасться їй втримати баланс між сімейним щастям і кар'єрою? Чи потрібно приймати всі виклики, щоб перемогти? Пошук відповідей може виявитися неочікуваним і фатальним…

Тіллі Коул «О, милий доме…»

Моллі Шекспір відмінно володіє необхідними їй знаннями. Попри те, що вона народилася в маленькому шахтарському містечку в Англії, їй вдалося потрапити в Оксфорд і з блиском його закінчити. Одного дня дівчина залишає Англію і вирушає до США. Тепер вона працюватиме помічницею професорки з філософії в Університеті Алабами. Перший день роботи зустрічає її спекою й чергою неприємностей, і як «вишенька на торті» — студенти, їхня грубість і упереджене ставлення до неї. До того ж Моллі не знала, як сильно мешканці Алабами люблять футбол, тому й гадки не мала, що випадково познайомилася із зірковим квотербеком Ромео Принцом. Плітки, плітки і ще раз плітки — здається, життя Ромео ніколи без них не існувало. Моллі і Ромео зовсім різні, але є дещо, що їх об'єднує. Вони знають, як це — почуватися по-справжньому самотніми, приховуючи від усіх власну вразливість. Можливо, тільки разом їм вдасться віднайти в собі те, чого їм так не вистачає…