Експравоохоронця звинувачують у аварії під Полтавою, в якій загинули військовий і поліціянт. Він був п’яним — прокуратура

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 357

Його обвинувачують за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб

Колишнього правоохоронця звинувачують у аварії біля села Мачухи Полтавського району, у якій загинули військовослужбовець і поліціянт. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував службовою Skoda та порушив правила дорожнього руху. Авто зіткнулося з Opel. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів Skoda — колега обвинуваченого та військовослужбовець. Сам водій та ще один пасажир отримали тяжкі травми.

Чоловіка вже звільнили з правоохоронних органів. Його обвинувачують за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про аварію

2 травня, близько 11.40, на дорозі біля Полтави у селі Мачухи сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними правоохоронців, лоб у лоб зіткнулися автомобіль патрульної поліції та легковик Opel Insignia. Внаслідок аварії загинули двоє осіб зі службового автомобіля, ще двох його пасажирів, а також водія іншої машини з травмами госпіталізували. Того ж дня увечері у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області повідомили, що загиблий поліціянт — 23-річний Анатолій Ілляшенко. Військовослужбовцем виявився Віктор Боровко, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки