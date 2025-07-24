Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Експравоохоронця звинувачують у аварії під Полтавою, в якій загинули військовий і поліціянт. Він був п’яним — прокуратура

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 357

Його обвинувачують за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб

Колишнього правоохоронця звинувачують у аварії біля села Мачухи Полтавського району, у якій загинули військовослужбовець і поліціянт. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував службовою Skoda та порушив правила дорожнього руху. Авто зіткнулося з Opel. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів Skoda — колега обвинуваченого та військовослужбовець. Сам водій та ще один пасажир отримали тяжкі травми.

Чоловіка вже звільнили з правоохоронних органів. Його обвинувачують за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про аварію

2 травня, близько 11.40, на дорозі біля Полтави у селі Мачухи сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними правоохоронців, лоб у лоб зіткнулися автомобіль патрульної поліції та легковик Opel Insignia. Внаслідок аварії загинули двоє осіб зі службового автомобіля, ще двох його пасажирів, а також водія іншої машини з травмами госпіталізували. Того ж дня увечері у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області повідомили, що загиблий поліціянт — 23-річний Анатолій Ілляшенко. Військовослужбовцем виявився Віктор Боровко, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

0
Автор: Телеграф
Теги: ДТП аварія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх