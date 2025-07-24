«Це так страшно ховати наших дітей». У Кременчуці попрощались з військовим Юрієм Шустовим

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24 липня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Юрієм Шустовим. Чоловік мав звання солдат.

Юрій навчався у Кременчуцькій гімназії № 3, закінчив вище професійне училище № 7, працював на залізниці, розповідає військовий з позивним «Лиман».

Чоловік служив гранатометником у 2 піхотному взводі. Загинув під час захисту України 29 жовтня 2024-го у Покровському районі Донецької області.

Однокласник Юрія Альберт каже, що військовий довго вважався безвісти зниклим. Про його службу дізнався від однокласників.





— Він був дуже тихий, спокійний, такий хлопець старанний. Завжди сидів на першій партії. Вчителям дуже подобалося, що він ніколи не порушував дисципліну. Завжди був такий чемний хлопець. Ми його таким запам’ятаємо, — каже Альберт.

Однокласниця Тетяна сиділа разом з Юрієм за однією партою «майже все шкільнен життя».

— Це була дуже щира, відкрита людина, вихований хлопець, завжди міг прийти на допомогу, був дуже толерантний з людьми похилого віку, дуже поважав дітей, дівчаток захищав завжди, в будь-яку хвилину він міг прийти на допомогу. Після того, як закінчили школу, я його декілька разів бачила. Це було наскільки, скажімо так, відкрита, щира і доброзичлива людина. Завжди усміхнена, завжди з гумором сприймала це життя, — розповідає Тетяна.

Перша вчителька Юрія Світлана Миколаївна та класний керівник Леся Володимирівна згадують про його «надзвичайно добру дружню родину».

— Завжди прибігали в школу на допомогу. Його сестричка Оля, яка тут знаходиться, його мама, мама працювала, двох діток ростила. А бабуся завжди теж була поряд з власними онуками. Після школи Юра став дуже таким веселим, відкритим, щирим. В школі він таким себе не проявляв. Став активним, не боявся говорити. Це так страшно ховати наших дітей, — каже Леся Володимирівна.

У Юрія Шустова залишились мати і сестра. Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.