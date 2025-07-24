«Це так страшно ховати наших дітей». У Кременчуці попрощались з військовим Юрієм Шустовим

24 липня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Юрієм Шустовим. Чоловік мав звання солдат.
Юрій навчався у Кременчуцькій гімназії № 3, закінчив вище професійне училище № 7, працював на залізниці, розповідає військовий з позивним «Лиман».
Чоловік служив гранатометником у 2 піхотному взводі. Загинув під час захисту України 29 жовтня 2024-го у Покровському районі Донецької області.
Однокласник Юрія Альберт каже, що військовий довго вважався безвісти зниклим. Про його службу дізнався від однокласників.
Однокласниця Тетяна сиділа разом з Юрієм за однією партою «майже все шкільнен життя».
Перша вчителька Юрія Світлана Миколаївна та класний керівник Леся Володимирівна згадують про його «надзвичайно добру дружню родину».
У Юрія Шустова залишились мати і сестра. Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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