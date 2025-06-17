У «Полтаваобленерго» викрили схему з ухилення від податків на майже 50 мільйонів гривень

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На Полтавщині голові правління компанії «Полтаваобленерго», його заступнику та фінансовому директору повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на прибуток у розмірі 49,5 млн грн. Про це інформують у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, посадовці через фіктивну фірму провели безтоварну закупівлю трансформаторів на суму майже 275 млн грн. За документами, обладнання нібито імпортували з Туреччини, однак фактичних поставок не було. Після операції підставну фірму закрили.

Завдяки цьому підприємству вдалося штучно збільшити витрати та зменшити суму податку на прибуток. У результаті до бюджету не надійшло 49,5 млн грн.

Фігурантам інкримінують ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора, оперативний супровід — Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ймовірна родичка голови «Полтаваобленерго» Руслана Стройного «обросла» нерухомістю на понад 270 тисяч доларів.