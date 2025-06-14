На Полтавщині через недотримання дистанції травмувалися 42 людини, ще 2 — загинули

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Це одна з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод

Від початку року на Полтавщині сталося 27 аварій, спричинених недотриманням безпечної дистанції між автомобілями. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.

Унаслідок цих аварій травмувалися 42 людини, ще двоє — загинули.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до Правил дорожнього руху, водії мають зважати на швидкість, дорожні умови, стан транспортного засобу і вантажу, аби утримувати безпечну дистанцію та інтервал.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві зіткнулися тролейбус, автобус, позашляховик та легковик — травмовано троє людей.