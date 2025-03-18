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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавські БЕБівці викрили діяльність нелегальних ігрових залів: їх організували двоє чоловіків із Запоріжжя

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

 

Загальна вартість вилученого майна становить понад 500 тис. грн

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили чоловіків, які організували протиправну діяльність закладів з азартними іграми. Про це інформують у пресслужбі відомства.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Запоріжжя орендували нежитлові приміщення на перших поверхах будинків, де обладнали нелегальні гральні заклади. Там за допомогою спеціального програмного забезпечення відвідувачі могли грати в азартні ігри через інтернет.

Усі ігрові зали працювали цілодобово. На них не було вивісок чи зовнішньої реклами, організатори не створювали юридичну особу, не мали відповідних ліцензій та не сплачували податків.

 

Детективи БЕБ провели 5 обшуків у приміщеннях нелегальних гральних закладів та вилучили комп’ютерну техніку, периферійне обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. Орієнтовна вартість цього арештованого майна становить близько 500 тис. грн.

Досудове розслідування проводили за ч. 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Усі матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, минулого року на Полтавщині судили жінку, яка організувала казино у кафе.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: БЕБ азартні ігри
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