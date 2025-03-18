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Працівника Кременчуцької виховної колонії підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 122

Суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб

Октябрський районний суд Полтави 14 березня розглянув клопотання Державного бюро розслідувань щодо обрання запобіжного заходу молодшому інспектору-кінологу Кременчуцької виховної колонії, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 17 березня.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав та зберігав у себе вдома пістолет, перероблений зі стартового «EKOL Major», а також бойові патрони. Його затримали 25 січня 2025 року в Лубнах під час перевірки документів, після чого він добровільно видав зброю правоохоронцям.

Суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб. Йому заборонили виїжджати за межі Полтавської області, спілкуватися зі свідками у справі та зобов’язали здавати паспорт для виїзду за кордон.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині колишній староста одного зі старостатів за 5 тисяч доларів замовив убивство місцевого підприємця. 

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Автор: Телеграф
Теги: виховна колонія зброя
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