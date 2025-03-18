На Полтавщині ексчиновник замовив убивство підприємця за 5 тисяч доларів

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На Полтавщині колишній староста одного зі старостатів за 5 тисяч доларів замовив убивство місцевого підприємця: його засудили до 10 років за ґратами. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, між чоловіками тривалий час були неприязні відносини, тож ексчиновник у жовтні 2022 року вирішив замовити вбивство підприємця. Про свої наміри він розповів знайомому, якому передав гроші та попросив знайти виконавця вбивства.

Проте цей знайомий усвідомив, що таким чином теж стає співучасником злочину, тож розповів про усе правоохоронцям. Аби зберегти життя підприємцю, у січні 2023 року поліціянти інсценували його вбивство, а замовнику передали фотографії та особисту річ «вбитого».

Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Проте на суді сам обвинувачений свою вину визнав частково.

Тепер ексчиновник проведе за ґратами 10 років.

Нагадаємо, наприкінці січня на Полтавщині співробітники Служби безпеки України затримали депутата обласної ради, який замовив убивство підприємця.