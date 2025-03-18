Кременчужан кличуть до бібліотеки познайомитися із музейними експонатами (афіша)

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У четвер, 20 березня, кременчужан та гостей міста кличуть до бібліотеки, аби познайомитися із експонатами краєзнавчого музею, кожен з яких приховує цікаву історію. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Захід відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.

Цього разу директорка музею Алла Гайшинська підготувала для відвідувачів історії:

про звичайну пташку, якій поставили пам’ятники в декількох країнах світу за її незвичайну роль в житті людей;

про романтичну долю старої чоловічої сорочки та її участь у тривожних подіях сьогодення.

Крім того, гості заходу також зможуть:

доторкнутися до рідкісного мінералу, який дуже любить привид музею Ілларія;

побачити образ — сучасний список із ікони кінця XVII — поч. XVIII ст., який у ці дні Великого посту хоч частково розкриє традиції українського сакрального живопису.

Відбудеться захід у четвер, 20 березня, о 15.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії № 2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на зустріч вільний.

Нагадаємо, минулого року журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали одну із зустрічей цього циклу. Тоді Алла Гайшинська розповідала про цікаві експонати музею — наприклад, про солдатську ложку часів Першої світової війни та портрет Шевченка часів Другої світової.