Фотофакт: під Кременчуком горить сухостій

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 214 Коментарів: 1

Це не перша пожежа за добу

9 березня під Кременчуком знову сталася масштабна пожежа сухостою. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» повідомляє, що горить за Щербаками.

Як стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, за минулу добу на полтавщині сталося понад 40 пожеж на відкритих територіях.

Нагадаємо, що вчора у Полтавському районі під час пожежі сухостою постраждала людина.