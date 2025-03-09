Фотофакт: під Кременчуком горить сухостій

9 березня під Кременчуком знову сталася масштабна пожежа сухостою. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» повідомляє, що горить за Щербаками.
Як стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, за минулу добу на полтавщині сталося понад 40 пожеж на відкритих територіях.
Нагадаємо, що вчора у Полтавському районі під час пожежі сухостою постраждала людина.
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