В Україні стався збій у роботі Mastercard: проблеми з оплатами

9 березня користувачі банківських карток Mastercard в Україні зіткнулися з труднощами при оплаті через термінали та під час переказів. За даними сайту Downdetector, проблеми в роботі Mastercard почали фіксувати близько 9.40, а з Visa — о 10.20.
Клієнти українських банків також повідомляли про збої при оплаті картками. У ПриватБанку зазначили, що можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій, і їхні фахівці вже працюють над вирішенням проблеми, приносячи вибачення за тимчасові незручності.
Підтримка Monobank повідомила про труднощі в роботі платіжної системи Mastercard, що призводить до проблем з переказами та оплатами картками цієї системи. Вони також відзначили, що ці складнощі спостерігаються у багатьох банках.
У відповідь на запит ЕП, платіжна система Visa зазначила, що не фіксує проблем з операціями своїх банківських карток.
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