Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 10 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
- б-р Автокразівський, 8
- просп. Свободи, 21, 25, 37
- вул. Героїв Маріуполя, 45-55.
З 8.00 до 17.00
Роботи з технічного обслуговування
- пров. Артема Березнюка, 3-11/22
- пров. Господарський, 5-10А
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
- пров. Шосейний, 8, 10
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Господарська, 1-9
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Гранітна, 4-16/2, 16А
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Сущинського, 2А-36
- вул. Щаслива, 33
- пров. Солдатський, 1-33.
Роботи, пов’язані з усуненням скарг споживачів
- туп. Юннатів, 1-7
- пров. Північний, 4
- пров. Сивашський, 4-21
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Андрія Платухіна, 20-37
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександріївська, 28-89
- вул. Романа Шухевича, 11-36
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
- вул. Юрія Руфа, 169.
Роботи, пов’язані з розчищенням трас
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Європейська, 77, 77А, 85
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
- вул. Піщана, 3-12/16
- вул. Сумська, 74-107/14
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Університетська, 45
- пров. Прорізний, 17-37.
Виконання договорів про приєднання
- просп. Лесі Українки, 18
- вул. Академіка Маслова, 32/15
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г
- вул. Єднання України, 14/35
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- вул. Миколи Гоголя, 7/44, 10, 11/44, 17, 19, 21
- вул. Перемоги, 42/8, 50
- вул. Софіївська, 2/50
- вул. Троїцька, 5, 7/5
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- пр-д Лебединий, 1, 4.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10
- вул. Горліс-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське.
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