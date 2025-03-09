Кременчужани чули серію вибухів (доповнено)

Вчора, 22:26 Переглядів: 3 272 Коментарів: 3

9 березня, близько 22.20, у Кременчуцькому районі чули вибухи.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

Доповнено:

Близько 22.30 та 22.35 пролунали повторні вибухи.

Доповнено:

Ще вибухи о 22.50.

Доповнено:

Читачі повідомляють, що в деяких районах ударною хвилею пошкодило вікна.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги варто триматись подалі від вікон.

Доповнено:

Знову гучно.

Нагадаємо, що минулої ночі у Лубенському районі падіння БпЛА зруйнувало дві господарчі споруди.