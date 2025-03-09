9 березня, близько 22.20, у Кременчуцькому районі чули вибухи.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Близько 22.30 та 22.35 пролунали повторні вибухи.
Ще вибухи о 22.50.
Читачі повідомляють, що в деяких районах ударною хвилею пошкодило вікна.
Нагадуємо, що під час повітряної тривоги варто триматись подалі від вікон.
Знову гучно.
Нагадаємо, що минулої ночі у Лубенському районі падіння БпЛА зруйнувало дві господарчі споруди.
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