Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

У Світловодській ЦРЛ померла однорічна дитина: нині триває службове розслідування

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 255

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини

У реанімаційному відділенні центральної районної лікарні Світловодська померла однорічна дитина. Інцидент стався 3 березня. Нині триває службове розслідування. Про це повідомили у Кіровоградській обласній військовій адміністрації. 

За словами міського голови Світловодська Андрія Маліцького, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Керівник ЦРЛ Сергій Савич пообіцяв встановити «об'єктивні причини цієї трагедії».

Що відомо про смерть дитини у лікарні

Мама померлої дитини звинувачує у цьому медичний персонал. За її словами, її дитині медсестра поставила крапельницю, яка витекла за 10-12 хвилин, після чого зробила укол антибіотика.

Батьку, який був разом з дитиною, не повідомили, який саме препарат використовується. Стан дитини різко змінився, «у неї закотилися очі і вона посиніла». Через деякий час батьку повідомили, що дівчинка померла, мати дитини викликала поліцію на місце події.

Нагадаємо, 3 березня у Світловодську в руках у дитини вибухнула петарда. Нині їй надають необхідну медичну допомогу.

 


0
Автор: Телеграф
Теги: Світловодськ смерть дитина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх