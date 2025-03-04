У Світловодській ЦРЛ померла однорічна дитина: нині триває службове розслідування

У реанімаційному відділенні центральної районної лікарні Світловодська померла однорічна дитина. Інцидент стався 3 березня. Нині триває службове розслідування. Про це повідомили у Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

За словами міського голови Світловодська Андрія Маліцького, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Керівник ЦРЛ Сергій Савич пообіцяв встановити «об'єктивні причини цієї трагедії».

Мама померлої дитини звинувачує у цьому медичний персонал. За її словами, її дитині медсестра поставила крапельницю, яка витекла за 10-12 хвилин, після чого зробила укол антибіотика.



Батьку, який був разом з дитиною, не повідомили, який саме препарат використовується. Стан дитини різко змінився, «у неї закотилися очі і вона посиніла». Через деякий час батьку повідомили, що дівчинка померла, мати дитини викликала поліцію на місце події.

Нагадаємо, 3 березня у Світловодську в руках у дитини вибухнула петарда. Нині їй надають необхідну медичну допомогу.