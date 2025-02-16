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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині закуповували ліжка для військових за завищеними цінами: переплатили понад 5 млн грн

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 275

 

Окрім Полтавщини, подібні розтрати коштів викрили також у Черкаській, Чернігівській і Житомирській областях та у місті Києві

На Полтавщині ліжка для військовослужбовців закуповували за завищеними цінами — переплатили понад 5 мільйонів гривень. Про це інформують у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За попередніми даними, працівник квартирно-експлуатаційного відділу під час закупівлі ліжок для військовослужбовців уклав договір із підприємцем із зазначенням завищених цін. Таким чином збитки державі склали близько 5,1 мільйона гривень.

Крім Полтавської області, аналогічні схеми розтрати коштів, призначених на потреби Збройних сил України, викрили і у Черкаській, Чернігівській і Житомирській областях та у місті Києві.

 

Так на Черкащині розтрату бюджетних коштів теж виявили під час закупівлі ліжок: там співробітник КЕВ переплатив підприємцеві 1,3 мільйона гривень.

У Чернігові ексначальник квартирно-експлуатаційного відділу за завищеними цінами закуповував паливні дрова. Разом з ним правоохоронці викрили постачальника, з ким був укладений договір, а також начальника паливної групи KEB у Чернігову. Збитки склали близько 3,1 мільйона гривень.

 

На Житомирщині правоохоронці викрили три подібних схеми розтрати коштів:

  • 611 тисяч гривень переплатили під час закупівлі послуг з електропостачання;
  • 934 тисячі гривень — на закупівлі за завищеними цінами матеріалів для ремонтів будівель;
  • 1,8 мільйона гривень — під час ремонтів, які були виконані неякісно та не могли бути прийняті в експлуатацію.

У Києві колишній начальник квартирно-експлуатаційного управління завдав збитків на понад 3,5 мільйона гривень, коли передав місцевому підприємцеві земельну ділянку прощею 2,93 га під будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Під час досудового розслідування право власності земельною ділянкою повернули державі.

Усім порушникам інкримінують привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах, службову недбалість, недбале ставлення до військової служби та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 425, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Спецпрокуратура центрального регіону викрила колишню керівницю Полтавського квартирно-експлуатаційного відділу, яка допустила розтрату паливної деревини на суму майже 350 тисяч гривень.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону
Теги: розтрата гроші ЗСУ закупівлі спецпрокуратура у сфері оборони
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