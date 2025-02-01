У Полтаві місцеві жителі відчули землетрус

Офіційної інформації щодо цього відповідні органи і служби поки що не надавали
Кілька хвилин тому місцеві жителі у Полтаві відчули землетрус. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця.
Офіційної інформації щодо цього відповідні органи і служби поки що не надавали.
Нагадаємо, ввечері 9 листопада в районі села Васьки Полтавського району зафіксували землетрус. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км.
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