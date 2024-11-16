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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій легковика збив пішохода: поліція розслідує обставини ДТП

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 0

Поліція розпочала кримінальне провадження

15 листопада близько 16.00 на вулиці Великотирнівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 63-річного водія збив 51-річного пішохода. Постраждалого чоловіка ушпиталили.

 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 14 листопада у Кременчуцькому районі Daewoo збив пішохода.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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