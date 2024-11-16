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Надзвичайні новини

Поблизу села Вишневе вантажний потяг на смерть збив чоловіка

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 239

 Поліція встановлює обставини

16 листопада близько 1.00 ночі поблизу села Вишневе Білицької громади Полтавського району вантажний потяг збив 40-річного жителя селища Білики. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Причини та обставини події розслідує поліція.

Нагадаємо, весною під Полтавою електричка Харків-Лозова травмувала дівчину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: збив потяг Білики
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