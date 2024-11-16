У Кременчуці поліціянти затримали наркоторговця

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 7

Йому загрожує до 10 років тюрми

Поліція затримала 43-річного жителя Кременчука за підозрою у збуті наркотичних речовин. Про це 16 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Оперативники та слідчі викрили діяльність чоловіка, який розповсюджував наркотики на території міста.

Під час обшуку в нього вдома правоохоронці вилучили наркотичні речовини, гроші, ваги, мобільний телефон та інші докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович повідомив, що підозрюваного затримали. Йому оголосили підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За фактом триває розслідування за ча.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція вилучила у юнака велику партію наркотичних вейпів.