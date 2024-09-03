Міноборони прокоментувало інформацію про шикування на момент удару по Інституту зв’язку у Полтаві

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 1 192 Коментарів: 1

За даними відомства, у навчальному закладі відбувався навчальний процес, а після сигналу повітряної тривоги студенти прямували в укриття

Шикувань чи будь-яких інших заходів на момент удару по Інституту зв’язку у Полтаві не було. Про це в прямому етері телемарафону Єдині новини заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За даними відомства, у навчальному закладі відбувався навчальний процес, а о 9.08 пролунав сигнал повітряної тривоги й студенти попрямували в укриття, розповів речник.

Ракетний обстріл Полтави 3 вересня: коротко

Вранці 3 вересня російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Станом на 18.00 відомо про 51 загиблого та понад 200 поранених внаслідок ракетних ударів, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

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