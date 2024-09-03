Головком Сирський: ВСП розслідує російський удар по Полтаві

Військова служба правопорядку у Збройних силах України залучена до розслідування ракетного обстрілу по Полтаві. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, Міністерство оборони спростувало інформацію про шикування на момент удару по Інституту зв’язку у Полтаві.
Вранці 3 вересня російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.
Станом на 18.00 відомо про 51 загиблого та понад 200 поранених внаслідок ракетних ударів, повідомили в Офісі генерального прокурора. За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
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