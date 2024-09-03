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Головком Сирський: ВСП розслідує російський удар по Полтаві

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 316

«Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані», — головком Сирський

Військова служба правопорядку у Збройних силах України залучена до розслідування ракетного обстрілу по Полтаві. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своєму телеграм-каналі.

— На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони спростувало інформацію про шикування на момент удару по Інституту зв’язку у Полтаві.

Ракетний обстріл Полтави 3 вересня: коротко

Вранці 3 вересня російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Станом на 18.00 відомо про 51 загиблого та понад 200 поранених внаслідок ракетних ударів, повідомили в Офісі генерального прокурора. За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

На Полтавщині оголосили триденну жалобу

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ЗСУ
Теги: ракетний удар ракетний обстріл Полтава
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