Представники ГО «Український ПЕН» відвідали Горішні Плавні в рамках проєкту «Незламні бібліотеки»

Письменники, поети та журналісти зібрали, привезли та передали майже 100 книжок. А також виступили з порадами щодо сучасних українських авторів, видання яких варто прочитати
Зустріч представників «Українського ПЕН» Тетяни Терен, Мирослави Барчук, Максима Беспалова, Ярини Груші, Катерини Єгорушкіної, Марини Пономаренко з мешканцями Горішніх Плавнів відбулася 14 серпня в культурному центрі міської бібліотеки.
Виконавча директорка «Українського ПЕН» наша землячка Тетяна Терен повідомила, що літературно-волонтерські поїздки спільноти розпочалися в червні 2022 року.
Як зазначила Тетяна Терен, за підтримки вітчизняних та британських партнерів, видавництв та небайдужих українців ПЕН щомісяця збирає і передає нові книжки до бібліотек. Від початку літа 2022 року учасники спільноти багато їздять Україною. Хоча зараз їхній пріоритет — бібліотеки на деокупованих та прифронтових територіях, та для бібліотек Полтавщини вони привезли сукупно 1500 примірників різних видань. За можливості також намагаються передавати бібліотекам книжки учасників ПЕН. І до Горішніх Плавнів їх також привезли. За традицією, у бібліотеках представники ПЕН спонтанно обирають із привезених книжних коробок кілька книг, які вони особливо радять прочитати. Зокрема, перші поради надала присутня на зустрічі Ярина Груша, яка приєдналася до учасників важливої акції з Італії. За словами Тетяни Терен, це її перша волонтерська поїздка з командою ПЕН. Ярина Груша викладає в Болонському і Міланському університетах українську літературу, також перекладає твори української літератури на італійську мову. Зокрема, нещодавно зробила переклад «Лісової пісні» Лесі Українки.
Станіслав Асєєв, зауважила вона, вважав своїм журналістським обов’язком залишитися в окупованому Донецьку задля об’єктивного висвітлення подій. У 2017 році його заарештували, і він провів 2,5 роки у в’язниці, яка з’явилася в місті по вул. Світлий шлях після того, як 9 червня 2014 року проросійські терористи захопили мистецький фонд «Ізоляція» й перетворили його на об’єкт «міністерства держбезпеки ДНР». Станіслав Асєєв був звільнений у результаті обміну. Про те, як він 28 місяців був бранцем концтабору «Ізоляція» у Донецьку, журналіст написав книгу «"Світлий шлях": історія одного концтабору».
Наразі Станіслав Асєєв перебуває в лавах Збройних сил України. У квітні 2024 року отримав контузію, а в липні — поранення. Свою розповідь Ярина Груша завершила читанням уривка із «Лісової пісні» Лесі Українки італійською мовою. Ще одна гостя — письменниця та літературознавиця Катерина Єгорушкіна порекомендувала аудиторії прочитати есеїстику Тараса Прохаська, зокрема, твір «Так, але…».
Вона повідомила, що серед привезених видань є книжки для дітей. Це твори Всеволода Нестайка, видання англійською мовою. Письменниця також запропонувала ознайомитися з твором для дітей її власного авторства «Історії хоробриків із Горішкових Плавнів». На написання цієї книжки, за словами Катерини Єгорушкіної, її надихнули події, пов’язані з перейменуванням нашого міста. Гостя розповіла, що герої цієї чудової книжки підкажуть, як упоратися зі страхом темряви, висоти, вогню, лікарів та інших життєвих ситуацій. Цю книжку, вважає авторка, можна використовувати на заняттях із казкотерапії для дітей. Вона була презентована в Горішніх Плавнях і перекладена кількома іноземними мовами.
Це твір про те, як говорити з дітьми про війну. Шведське видання цієї книжки, вказала авторка, було відзначено премією Пітера Пена і «Срібною зіркою». Премія Пітера Пена – шведська літературна премія, яка щорічно присуджується іноземному автору за перекладену дитячу чи юнацьку книгу. Продовжила бесіду журналістка та ведуча Мирослава Барчук. Як зазначила Тетяна Терен, вона є авторкою проєкту «Остання війна». Це цикл документальних фільмів.
Сама ж авторка так розповіла про свою роботу: «Це відверта розмова про подолання ментальної залежності від колишньої метрополії, від російської матриці, яка вросла нам у шкіру в кількох поколіннях».
Мирослава Барчук запропонувала прочитати книгу Мирослава Мариновича «Всесвіт за колючим дротом (Спогади і роздуми дисидента)». Мирослав Маринович — громадський діяч, член-засновник правозахисної Української Гельсінської групи (УТГ), дисидент і політв’язень часів СРСР. Автор у брежнєвські часи відбув десять років ув’язнення в таборі й на засланні – за участь в УТГ. Як зауважила письменниця, це була перша не підпільна група Руху опору, яка, діючи відкрито, показувала ситуацію з правами людини в радянській Україні. Автор детально змальовує картини життя політичних в’язнів у концтаборі. Ділиться роздумами про дисидентство і природу тоталітаризму. Також Мирослава Барчук рекомендувала книгу Тетяни Терен «RECвізити. Антологія письменницьких голосів». За її словами, цей проєкт покликаний зберегти думки, переконання, позиції, оцінки, творчі та життєві правила сучасних українських авторів.
Зустріч завершилася читанням авторських віршів. Затим гості передали міській бібліотеці і відділенню дитячої літератури 48 нових книжок українською мовою та 45 — англійською.
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