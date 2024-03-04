Житель Полтавщини намагався полем добігти до Румунії, але прикордонники його наздогнали...

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Вчора, 3 березня, двоє жителів Полтавської та Чернівецької областей намагалися через поле добігти до Румунії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Біля кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону за допомогою дрона виявили двох порушників.

Охоронці кордону затримали подорожувальників на ділянці відповідальності відділу «Герца» за 600 метрів від держрубежу.

Двоє чоловіків бігли польовою дорогою. На їх перехоплення висунулась група реагування, яку скорегував оператор БпЛА.

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них склали протоколи та ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники зупинили 38 чоловік, які намагалися переїхати до Угорщини. Серед яких були полтавці.