У Полтаві орудує догхантер: тварини їдять м'ясо на вулиці і гинуть

30 січня жителі Полтави, проходячи повз місцевий цвинтар, побачили, як хтось викидає з десяток мертвих собак з машини, повідомляють очевидці у соцмережах.
Мешканці Крутого Берега розповідають, що це вже не вперше. До цього вже зникали домашні тварини.
На місці події вже працюють поліцейські.
Як повідомили у пресслужбі поліції, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі до 8 років. Наприклад, у цьому році 2 роки іспитового строку отримав мешканець Полтавщини за вбивство кота. А садист з Лубен, який повісив кошеня, проведе півроку за ґратами.
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