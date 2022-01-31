У Полтаві орудує догхантер: тварини їдять м'ясо на вулиці і гинуть

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 361

30 січня жителі Полтави, проходячи повз місцевий цвинтар, побачили, як хтось викидає з десяток мертвих собак з машини, повідомляють очевидці у соцмережах.

Мешканці Крутого Берега розповідають, що це вже не вперше. До цього вже зникали домашні тварини.

- Але всі думали, що собаки тікають через салюти. У нашої сусідки нещодавно отруїли собаку. У неї великий пес був, а хтось через огорожу кинув отруту. Місцеві бачили чоловіка, який труїть собак, навмисно розкидає якесь м’ясо. Після нього тварини помирають, - розповіла місцева жителька Тетяна Горжій.

На місці події вже працюють поліцейські.

Як повідомили у пресслужбі поліції, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі до 8 років. Наприклад, у цьому році 2 роки іспитового строку отримав мешканець Полтавщини за вбивство кота. А садист з Лубен, який повісив кошеня, проведе півроку за ґратами.