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Надзвичайні новини

Суд покарав нелюда, який жорстоко вбив сіро-коричневого смугастого кота

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 106

Результати експертизи підтвердили, що причиною смерті стали завдані коту поранення

Два роки іспитового строку отримав мешканець Полтавщини за вбивство кота. Відповідний вирок ухвалив Кобеляцький районний суд Полтавської області. 

У тексті вироку вказано, що 26 жовтня 2021 року близько 17.00 обвинувачений, перебуваючи на території домоволодіння, взяв дворового кота за задні лапи та декілька разів ударив головою об стіну будинку. Тварина померла. Результати експертизи підтвердили, що причиною смерті стали завдані коту поранення.

- Відповідно до протоколу патологічного розтину трупа кота сіро-коричневого смугастого окрасу, виявлено пошкодження зовнішнього покриву черепа, великі крововиливи в м`яких тканинах, пошкодження кісток черепа. У черепній порожнині виявлено велику кількість крововиливів та згустків крові в мозку.

Смерть тварини наступила в результаті великого крововиливу в області внутрішньочерепної порожнини. Вище перераховані пошкодження пов`язані із травмами, які є несумісними з життям, - мовиться у документі.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, що вчинене умисно, активним способом та призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу України. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості.

Йому призначили п’ять років позбавлення волі та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком. Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: суд вбивство кіт
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