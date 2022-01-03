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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина стала першою в рейтингу використання коштів Дорожнього фонду

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 124

 

Полтавська область стала першою в Україні за ефективністю ремонтів місцевих доріг

За даними проєкту «Велике будівництво», Полтавська обласна державна адміністрація стала першою в рейтингу використання коштів Дорожнього фонду. Про це повідомляє пресслужба Агенства місцевих доріг у Полтавській області. 

Полтавська ОДА використала у 2021 році 100% коштів на ремонти місцевих доріг. Це найкращий показник серед інших областей України.

Як зазначив директор Агентства місцевих доріг Полтавської області Олексій Басан, цей показник означає, що всі заплановані ремонти місцевих доріг виконані своєчасно та у повному обсязі. Крім цього, підприємство змогло збільшити заплановані обсяги ремонтів завдяки ефективному менеджменту та контролю на всіх етапах виконання робіт.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога Полтавщина
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