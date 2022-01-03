Хто завтра залишиться без світла у Кременчуці

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 355

Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 4 січня у Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Житлобудівна,

вул. Вагонна,

вул. Кохнівська,

пров. Житлобудівний,

пров. Деповський,

пров. Межовий,

пр. Житлобудівний,

пр. 1-й пр. Кохнівський,

пр. 2-й пр. Кохнівський,

пр. 3-й пр. Кохнівський,

пр. 1-й туп. Парковий,

пр. 2-й туп. Парковий

вул. Ракетна,

вул. Михаїла Міхновського,

вул. Хімічна

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