25 років тому…: Сумний ювілей в історії баскетболу Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 317

За ці 25 років був відроджений професійний баскетбольний клуб під назвою «Кремінь», який у 2019 році також припинив існування

Історія баскетбольного клубу «Нафтохімік» («Синтез») розпочалася у 1977 році. На КНПЗ був побудований спортивний зал. Тренер та баскетбольний функціонер Анатолій Івакін розповів «Телеграфу», як зібрав у секцію хлопців 13-15 років і став їх тренувати на громадських засадах.

Після роботи, де працював начальником у приладовій лабораторії, заїжджав у зал та проводив тренування. При цьому продовжував грати за льотне училище (КЛУГА «Спартак») в офіційних матчах чемпіонатів міста, області та України, - розповів Івакін.

У 1979 році «Нафтохімік» дебютував у чемпіонаті Кременчука.

Восени цього року відзначили сумний ювілей - 25 років тому, у листопаді 1996 року, припинив існування баскетбольний клуб «Нафтохімік» (з 1990 до 1993 року – ВСК «Синтез»).

БСК Нафтохімік» - двічі бронзовий призер чемпіонатів України (1992-1993, 1993-1994), півфіналіст Кубку України 1993 року.

У сезоні 1990-1991 рр. та в першій половині сезону 1991-1992 рр. БСК «Синтез» брав участь у регулярному чемпіонаті СРСР з баскетболу (2 ліга, 7 зона – Україна – 8 команд - у підсумку кременчуцька команда стала 6-ю у 1990 році).

Юнацька команда СК КрАЗ (з 1994 року фарм-клуб БСК «Нафтохімік») на міжнародному турнірі у Парижі. З кубком у руках Віктор Кобзистий – у майбутньому гравець збірної України. За рік до цього юнаки фарм-клубу змагалися у турнірі в Бельгії та Фінляндії

БСК «Нафтохімік» (БСК «Синтез») багаторазовий переможець міжнародних турнірів у містах Зеленоград, Севастополь, Черкаси, Кропивницький.

У складі «Нафтохіміка» грали майбутні гравці збірної України: Віктор Кобзистий, Олексій Полторацький.

1992 рік. БСК «Синтез» - КГРУ (Кривий Ріг). З м’ячем капітан Віталій Бондаренко. Забезпечує заслон юний Олексій Полторацький, у майбутньому гравець «Автодору»(Саратов), «Будівельника», «Баскада» (Одеса) і збірної України

Ще до утворення БСК «Синтез» баскетболісти спочатку під прапором КНПЗ (з 1978 до 1986 року), а потім вже як «Синтез» (БВК) вигравали міські і обласні турніри, брали участь в чемпіонатах України серед колективів фізкультури товариства «Авангард».

З м’ячем кращий снайпер «Нафтохіміка» сезонів 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, майстер спорту Андрій Мєхових





Саме наприкінці 80-х, на початку 90-х український баскетбол вийшов на вершину своїх успіхів: останній чемпіон СРСР «Будівельник» Київ, останній чемпіон Спартакіади СРСР, у складі чемпіонів Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року.

З 1990 до 1996 року збірна Полтавської області з баскетболу складалася повністю з гравців «Нафтохіміка» («Синтез») (у жовтні 1990 року у Дніпрі, і у вересні 1995 року у Львові).

На початку 2000-х завдяки зусиллям Андрія Кондрашова, а з 2012 року - Віктора Кобзистого кременчуцький баскетбол зберігав своє обличчя.

Щоправда, вже немає кременчужан серед гравців збірної, ніяких перемог на турнірах баскетбольний Кременчук не здобуває.

Дитячий баскетбол практично знищений, не проходять чемпіонати міста, турніри, чемпіонати області.

- Згадуючи початок своєї тренерської кар’єри як тренера-громадського діяча у спортзалі КНПЗ, можу сказати, що умови для підготовки юних баскетболістів у СРСР були чудові, що знаходило відображення в спортивних досягненнях на найвищому рівні, - зауважив легенда кременчуцького баскетболу Анатолій Івакін.