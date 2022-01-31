Жодного дня без прориву: 31 січня без холодної води залшилися мешканці Молодіжного

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 371 Коментарів: 1

Цього разу «втомилася» труба на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів

Причиною став прорив водопровідної мережі на вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 22.

КП «Кременчукводоканал» повідомило, що 31 січня з 9.50 відсутнє холодне водопостачання за адресами:

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