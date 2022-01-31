Жодного дня без прориву: 31 січня без холодної води залшилися мешканці Молодіжного
Сьогодні, 11:11
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Цього разу «втомилася» труба на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів
КП «Кременчукводоканал» повідомило, що 31 січня з 9.50 відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 16, 16А, 20, 22;
- вул. Володимира Великого, 72.
Причиною став прорив водопровідної мережі на вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 22.
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