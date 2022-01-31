Ефектне повернення боксера-нацгвардійця Всеволода Сліпченка на ринг

В Олександрії, 29 січня, відбувся вечір професійного боксу. Участь у поєдинку взяв боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко. Всеволод - військовослужбовець в/ч 3059 Нацгвардії, вихованець СК «Легіон» де тренується під керівництвом тренера Андрія Агеєва.
Всеволод провів 4-раундовий рейтинговий бій. Суперником кременчужанина став боксер з Харкова. За результатами протистояння Всеволод у першому раунді нокаутом завершив бій.
Таким ефектним та блискавичним стало повернення Всеволода Сліпченка на ринг після річної перерви.
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