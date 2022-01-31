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Ефектне повернення боксера-нацгвардійця Всеволода Сліпченка на ринг

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 343

 

Вітаємо нашого спортсмена та його тренера Андрія Агеєва

В Олександрії, 29 січня, відбувся вечір професійного боксу. Участь у поєдинку взяв боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко. Всеволод - військовослужбовець в/ч 3059 Нацгвардії, вихованець СК «Легіон» де тренується під керівництвом тренера Андрія Агеєва.

 

Всеволод провів 4-раундовий рейтинговий бій. Суперником кременчужанина став боксер з Харкова. За результатами протистояння Всеволод у першому раунді нокаутом завершив бій.

 

Таким ефектним та блискавичним стало повернення Всеволода Сліпченка на ринг після річної перерви.

- Ми повернулися після практично річної перерви, де нас переслідували травми, - зауважив тренер Андрій Агеєв. – Хочемо виcловити подяку мережі магазинів «Українські ковбаси» за спонсорську підтримку у розвитку спорту Кременчука й особисто Віталія Олександровича Макашова.

  

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Всеволод Сліпченко нацгвардія
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